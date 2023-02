Paredão de som é confiscado em Juazeiro do Norte

O Batalhão de Polícia de Meio Ambiente confiscou um paredão de som em Juazeiro do Norte, no Cariri, em uma ocorrência de perturbação do sossego alheio. A denúncia foi feita via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e encaminhada aos agentes na manhã de terça-feira, 21.



Uma equipe do BPMA foi até o local averiguar e confirmou o uso indevido do paredão que estava ligado a um carro funcionando de forma abusiva. O aparelho e o dono foram levados à 20ª Delegacia de Polícia Civil, onde o instrumento ficou retido. Contra o responsável foi aberto um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).



