Jovem é preso em flagrante por contrabando de cigarros eletrônicos

Um jovem de 25 anos foi preso pela Polícia Federal (PF) na tarde desta terça-feira, 14, por contrabando. Junto com ele, foram confiscados cigarros eletrônicos que seriam destinados à comercialização.

O flagrante foi efetuado quando o suspeito recebia uma carga de mercadoria ilícita em um pacote postal. A operação foi realizada em parceria com os correios em Juazeiro do Norte, no Cariri.

Ele não resistiu a prisão e confessou que havia comprado e recebido a encomenda e que o conteúdo seria vendido, mas disse que não tinha conhecimento sobre a proibição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem foi indiciado por contrabando, que prevê pena de até cinco anos de reclusão e agora está à disposição da Justiça Federal. O processo de investigação será mantido para localizar os demais envolvidos no crime.



Sobre o assunto Homem é preso por perseguição contra ex companheira em Fortaleza

Jovem é preso por tráfico de drogas após pedir entrega por aplicativo em universidade

Tags