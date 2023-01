Homem é morto em Juazeiro do Norte

Ele foi ferido com um objeto perfurocortante e morreu ainda no local

Um homem de 35 anos foi assassinado na madrugada dessa quinta-feira, 12, no bairro Centro, no município de Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza. Ele foi ferido com um objeto perfurocortante, que pode causar cortes e perfurações ao mesmo tempo, e morreu ainda no local.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram investigações no local.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte: (88) 3572-1736



