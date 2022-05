Usuários denunciam mau uso de ciclofaixa em Juazeiro do Norte

Carros estacionados, invasão de faixa, tráfego de motos e descarga de caminhões. Essas são algumas das irregularidades facilmente identificadas à luz dia por quem utiliza a ciclofaixa da avenida Aílton Gomes, no bairro Pirajá, em Juazeiro do Norte. Todo dia, os relatos de desrespeito aos ciclistas só aumentam, assim como o desafio daqueles que tentam circular pela faixa sobre duas rodas.

Parte da ciclofaixa fica localizada em frente ao Mercado do Pirajá, maior centro de distribuição de hortifrútis do município. É nesse trecho que as infrações costumam ocorrer com mais frequência, segundo o ciclista Raimundo Nonato. "Era para ter as duas faixas, e aqui a gente vê somente de um lado, o erro já começa aí. E é muito complicado trafegar por aqui por causa do trânsito intenso e do desrespeito constante", afirmou o usuário em entrevista à rádio CBN Cariri.

Devido às irregularidades no local, o ciclista Paulo Anaximandro prefere não utilizar a faixa especial. Por questão de segurança, diz ele, a escolha mais prudente é circular pelas ciclovias. "Eu prefiro utilizar as duas ciclovias, tanto a da avenida Leão Sampaio, que vai até Barbalha, quanto a da avenida Padre Cícero, que liga ao Crato. A própria estrutura deixa você mais seguro", disse.

De acordo com Anaximandro, para resolver o problema da ciclofaixa, precisa haver reforço na fiscalização e reordenação do espaço. "Ela [a ciclofaixa] é muito estreita e tem bastante movimento de carros, motos, além dos camelôs que comercializam produtos na área", frisou.

Procurado pela CBN Cariri, o diretor do Departamento Municipal de Transito (Demutran), Ednaldo Moura, afirmou que os agentes de trânsito do órgão têm realizado ações de conscientização permanentes no local.

"Estamos sempre chamando a atenção da população para que evitem transitar com motocicletas e veículos sobre a faixa", disse. Ele ainda lembrou que a ciclofaixa estava desativada e só voltou a operar recentemente após a revitalização da sinalização horizontal e vertical da avenida.

De acordo com as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sobre ciclofaixa ou ciclovia constitui infração grave, podendo resultar em multa de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do infrator.



