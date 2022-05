Agência bancária tem princípio de incêndio em Juazeiro do Norte

Um princípio de incêndio foi registrado na agência do Banco do Brasil, no Centro de Juazeiro do Norte, na manhã dessa terça-feira, 3. O incidente foi percebido por funcionários e populares que estavam no local por causa da fumaça que estava saindo pelos ar-condicionados da agência.

Em entrevista à rádio CBN Cariri nessa terça-feira, 3, o comandante adjunto do Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte, tenente coronel Noberto dos Santos, explicou ao repórter Farias Júnior que o principio de incêndio pode ter sido causado por superaquecimento de alguns fios. Sobre o assunto Prefeituras assinam termo de cooperação para programa estadual de prevenção à violência

"Estávamos acompanhados do técnico, que é contratado do Banco do Brasil, que fez a manutenção desses fios para que não houvesse uma reignição, e fomos ligando, uma a uma, as unidades para diagnosticar e identificar se mais alguma delas iria sofrer esse superaquecimento", explica o comandante.

Os agentes dos bombeiros do município passaram o restante do dia aguardando qualquer possível novo chamado para a agência bancária, para o caso do problema não ter sido totalmente resolvido. "Como não houve, nós constatamos que teria sido alguma manutenção que foi feita recentemente que mexeu com essa parte da viação", completou Noberto.

