MPCE investiga irregularidades na inauguração do Teleférico do Horto, em Juazeiro

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) anunciou nesta quinta-feira, 7, que fará ações de inspeção em obras recém-inauguradas no município de Juazeiro do Norte, a 562 km de Fortaleza. A determinação ocorre após denúncias terem sido veiculadas nos meios de comunicação de que o Teleférico do Horto não estaria em pleno funcionamento. Segundo o órgão, a segurança e funcionalidade da Arena Romeirão também deve passar por verificação.

Sobre o assunto MPCE e UFC firmam parceria para criar aplicativo sobre acessibilidade

Mais 10 açudes sangram no Ceará em menos de três semanas

Homem é preso suspeito de ameaçar e agredir a companheira em Sobral

Mais de 113 mil raios foram registrados no Ceará em 2022

Segundo as denúncias, após uma semana de inauguração, no dia 28 de março, o teleférico ainda não estaria em funcionamento. Já a Arena Romeirão, supostamente teria sido inaugurado sem que todas as cadeiras estivessem instaladas na arquibancada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também será verificado se a Casa da Mulher Cearense, inaugurada no último dia 8 de março, estaria pronta para receber os serviços e entidades que pretende abrigar.

De acordo com comunicado do Ministério Público, a inauguração de obras inacabadas ou que, embora concluídas, não possam operar, geram despesas referentes às solenidades de inauguração. Além disso, criam expectativas irreais na população.

O MPCE declarou que essas situações podem ser configuradas como promoção pessoal do gestor público. Além disso, no caso dos equipamentos não gerarem benefício imediato à sociedade, por não estarem funcionando, “poderá haver violação dos princípios da moralidade, probidade, eficiência e boa administração”, pontuou o órgão.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags