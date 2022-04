HRC atende mais de 400 vítimas de acidentes de trânsito no começo de 2022

O Hospital Regional do Cariri (HRC) registrou 472 vítimas de acidentes de trânsito nos dois primeiros meses de 2022. Em janeiro, foram contabilizadas 171 ocorrências, sendo 162 vítimas de acidentes de moto e nove de acidentes de carro. Já em fevereiro, ao todo foram 326 ocorrências, sendo 310 vítimas de acidentes de moto e 16 de acidentes de carro. Entre os dois meses, o número de atendimentos teve um aumento de 90%.

De acordo com a direção do HRC, o número de ocorrências também expõe outra condição preocupante: a falta de atenção para o uso de equipamentos de segurança no trânsito, como o cinto e o capacete. Das 162 vítimas atendidas por acidentes de moto durante o mês de janeiro, 64 não faziam o uso do capacete. Isso equivale a quase 40% dos motociclistas sem o item de segurança. Em relação aos acidentes de carro, mais da metade não usava cinto de segurança. Dos nove registros de janeiro, apenas quatro estavam com cinto.

O coordenador da ortopedia do Hospital Regional do Cariri, Frederico Alencar, explica os impactos de um acidente de trânsito sem o uso dos equipamentos de segurança. "A grande maioria das lesões envolvem traumatismo craniano; fraturas de membros inferiores, principalmente ao nível do joelho; lesões de anel pélvico e de bacia", explicou o especialista.

"Quando não existem fraturas expostas, (muitos) pacientes têm traumas abdominais e torácicas, com hemorragia interna, que podem ser potencialmente graves. Inclusive, muitos deles vêm óbito antes mesmo de um primeiro atendimento", completou o médico do HRC.

Em 2021, o Hospital Regional atendeu 3.593 vítimas de acidentes de trânsito. As ocorrências de acidentes de moto somaram 1.903 vítimas, sendo que 797 não estavam de capacete. Isso equivale a apenas 58% dos motociclistas devidamente equipados. Já em relação aos acidentes de carro, o número total foi de 182, sendo que 103 passageiros não usavam cinto de segurança.



O Hospital Regional do Cariri é a principal referência no atendimento a acidentes de trânsito na região. A unidade atende mais de 45 cidades do Cariri e também da região Centro-Sul do Ceará.



