Corpo de mulher é localizado em cacimba e Bombeiros preparam equipamentos para içar

Sônia Cristina Pereira da Silva, 48 anos, teve o corpo localizado dentro da cacimba de areia em Juazeiro do Norte, Região do Cariri, na manhã deste domingo (27/03). A vítima foi identificado sem vida de um poço com mais de 30 metros de profundidade por volta das 14h15min de hoje. Buscas pela mulher duram mais de três dias. Os Bombeiros preparam equipamentos para içar o corpo da vítima.

Ela ficou desaparecida por mais de 70 horas no local, uma cacimba de areia localizada no terreno da casa localizada na rua Pinto Madeira, no bairro Santa Tereza. Sônia e sua irmã, Maria Edilânea Moreira, estavam no quintal estendendo roupas quando a tampa do poço cedeu com as fortes chuvas da região.

As atividades de resgate começaram na tarde da quinta-feira e Maria, de 36 anos, foi resgatada com consciência e ferimentos leves por volta das 17 horas do mesmo dia. Ela foi levada ao Hospital Regional do Cariri e tem estado de saúde estável. O resgate de Edilânea foi mais rápido pois ela tinha caído por cima da tampa da cacimba, enquanto sua irmã foi soterrada embaixo da peça.

A tampa desabou ainda mais após as fortes chuvas na região durante a quinta-feira, 24. O trabalho das equipes chegou a ser suspenso, sendo retomado às 5h30 da sexta-feira com ajuda da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) para sugar a água do poço e dar continuidade à busca. Segundo o comandante do 5º batalhão, Coronel Agnaldo Alexandre, não houve contato sonoro nem visual com Sônia na sexta.

No sábado, a mulher seguiu desaparecida e as atividades contaram com a ajuda de uma equipe especializada de Fortaleza. Segundo a equipe, a zona do resgate era delicada devido ao risco de desabamento do restante do quintal onde se encontrava a cacimba.

