Após pagar fiança de um salário mínimo, "Rainha do Piseiro" deixa a prisão

A cantora Ketney Karol, conhecida como “Rainha do Piseiro”, pagou a quantia de R$ 1.212 para ter direito a liberdade provisória e ser liberada nessa segunda-feira, 7. A autorização foi concedida, no entanto, no último domingo, 6, após audiência de custódia durante plantão Judiciário. Ketney foi presa no sábado, 5, no município de Juazeiro do Norte, por suspeita de praticar atos obscenos em via pública e causar desordem em um estabelecimento comercial.

Segundo informações do portal Splash, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) informou que a 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte expediu o alvará de soltura, após o pagamento de um salário mínimo.

Entenda o caso

A cantora, de 27 anos, foi presa após denúncias de que uma mulher estaria realizando desordem em um estabelecimento comercial. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Maria Carolina da Silva Oliveira, nome de registro da artista, ainda teria desacatado os agentes de segurança. Na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, a “Rainha do Piseiro” foi autuada por importunação sexual, ato obsceno em via pública, desacato, violação de domicílio e perturbação ao sossego alheio.

Em suas redes sociais, a artista chegou a realizar postagem justificando que estava apenas consumindo bebida alcoólica no estabelecimento, mas "um cara" não estaria permitindo que ela continuasse a prática após ter se recusado a ter relações sexuais com ele.

