Romaria das Candeias termina com seis missas e benção de velas nesta quarta-feira

A festa de Nossa Senhora das Candeias anima as ruas e a religiosidade de Juazeiro do Norte todos os anos. Em 2022, assim como no ano anterior, a tradição teve de se adaptar aos protocolos contra a Covid-19: público reduzido, uso obrigatório de máscaras e comprovação do esquema vacinal.

Para evitar aglomerações e não expor os fiéis ao coronavírus, a Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores suspendeu a procissão das velas e a possibilidade de carreta com a imagem da Santa neste 2 de fevereiro. A bênção das velas está sendo concedida ao final de cada uma das seis missas rezadas nesta quarta-feira na Basílica e na Capela do Socorro. As celebrações também são transmitidas online.

“Pedimos que aqueles que trouxerem as suas velas acendam às 18h, na sala do Santo ou em outro local seguro, na intenção de que Nossa Senhora nos ajude a superar essa pandemia e acolha a alma dos que foram vitimados por ela”, diz o reitor da Basílica, padre Cícero José da Silva.

Odilon Neves, veio de Campina Grande, na Paraíba, continuando a tradição que se estende por quatro gerações na família. Aos 27 anos, ele faz sua 17ª Romaria das Candeias. "A devoção é muito bonita, muito forte. Deixa a gente muito emocionado, em um sentimento de renovação", afirma.

A tradição também segue para José Silvado Pereira da Silva, que, aos 16 anos, saiu do município de Mata Grande, em Alagoas, para sua quinta romaria. "É um privilégio e um prazer estar aqui. Apesar de ter a pandemia, a gente veio e conseguiu fazer nossas orações", agradece. "No ano passado, a gente não veio e foi muito angustiante. Só temos a agradecer por nossa proteção."

Moradora de Juazeiro, Alzira Soares da Silva, 69 anos, foi agradecer por sua saúde. "Estou saindo agora de uma cirurgia do olho. Estou com fé, mas estou botando fé nela que não vai acontecer nada. Até agora ela me protegeu e vim agradecer de joelhos", conta.

A Romaria das Candeias relembra a apresentação de Jesus pela Virgem Maria e São José no Templo, em Jerusalém, 40 dias após o seu nascimento. Antes da pandemia, cerca de 250 mil fiéis passavam por Juazeiro do Norte no quatro dias de celebração. Em 2020, cerca de 45 mil romeiros participaram da procissão das luzes.

Serviço



Celebrações da Romaria de Nossa Senhora das Candeias 2022

Programação do dia 2 de fevereiro

Basílica Santuário

Missas: 5h, 7h e 9 horas (Missa solene presidida por Dom Joel Portela, secretário geral da CNBB)

12 horas - Despedida dos Romeiros e Bênção dos Chapéus

15 horas - Missa, Terço Mariano e salva de fogos

Capela do Socorro

Missas: 7h e 10h

Transmissão online

Em casa, os devotos podem participar pela transmissão da TV Web Mãe das Dores. Ativando as notificações (do Youtube e do Facebook) são avisados quando uma missa ou programa entrar no ar. Intenções para a Santa Missa e outros momentos oracionais podem ser feitas pelo telefone da Secretaria Paroquial: (88) 3572 3850.





Com informações de Patrícia Mirelly Lima, da Diocese de Crato

