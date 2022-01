Campanha "SOS Bahia" arrecada mais de 1 tonelada de doações para vítimas de tragédia

A campanha "SOS Bahia" feita pelo Centro Universitário de Juazeiro do Norte (Unijuazeiro) arrecadou mais de uma tonelada e meia de donativos para as vítimas das chuvas da Bahia. A iniciativa ocorreu entre os dias 3 a 17 de janeiro deste ano e recebeu alimentos não-perecíveis, roupas, água e produtos de higiene. Os itens serão encaminhados às cidades baianas que vêm sendo afetadas pelas fortes precipitações desde o final do ano passado.

Em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri, a coordenadora acadêmica da Unijuazeiro, Amanda Marques, falou sobre as doações e sobre o envio para as cidades da Bahia nesta terça-feira, 25.

Segundo a coordenadra, os itens arrecadados serão encaminhados ao Governo Estadual da Bahia pela companhia aérea Azul. "Para nós é um grande prazer poder contar com todas essas parcerias, principalmente diante do momento que estamos vivendo”, disse.

As doações para as vítimas das chuvas ainda estão sendo recebidas até esta quinta-feira, 27, nas unidades da Universidade na rua São Francisco, 1224, e na av. Padre Cícero, 2925 - Triângulo, nos períodos da manhã, tarde e noite.

Para mais informações sobre as doações, basta ligar o número (88) 2101 2777.



