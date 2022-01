Juazeiro do Norte sedia primeira usina fotovoltaica da Justiça do Trabalho do Ceará

A primeira usina fotovoltaica do Cariri irá garantir energia limpa para atender ao maior fórum do Interior, o Fórum Desembargador do Trabalho Paulo da Silva Porto, que está localizado em Juazeiro do Norte. Com 500 painéis solares, o complexo foi inaugurado no município nesta sexta-feira, 21, às 17 horas. A usina tem capacidade para abastecer aproximadamente 180 residências de um padrão médio. As placas terão duração em média de 25 anos, com uma capacidade de 80% do seu funcionamento total.

Clóvis Valença, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, explicou como é gerada a energia solar em entrevista à jornalista Nildênia Damasceno, da rádio CBN Cariri. “A energia solar é gerada pelas placas solares e levada ao inversor solar, equipamento responsável por transformar a corrente elétrica contínua em alternada e, então, ser distribuída para o local de consumo que será utilizada pelos equipamentos.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto HRC atendeu mais de 3 mil pessoas vítimas de acidentes de trânsito até novembro de 2021

Quase 500 fósseis foram devolvidos ao Cariri somente em 2021

Rio Salgado enche com água das chuvas no Cariri

Universidade Federal do Cariri abre concurso para professor efetivo de computação



O desembargador explica que, “além das três Varas Federais do Trabalho situadas na região do Cariri, a energia irá também beneficiar mais seis Fóruns Trabalhistas do Estado do Ceará".

"Trazendo para os cofres públicos uma economia anual de aproximadamente R$ 200 mil, uma redução de 300 toneladas de dióxido de carbono por ano, equivalente à compensação de captura de gás carbônico anual de 2 mil árvores, sendo também uma contribuição significativa para o meio ambiente”, finaliza ele.



Tags