Sem legislação para proibir, Juazeiro do Norte recomenda que queima de fogos seja evitada

Em Juazeiro do Norte, a prefeitura orientou que queima de fogos seja evitada durante o Réveillon e a ação está submetida à fiscalização da gestão municipal. A decisão foi tomada com base em questões técnicas, com o intuito de prezar pelo bem-estar da população, informou o superintendente da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte (Amaju), Eraldo Oliveira, nesta sexta-feira, 31, em entrevista à Rádio CBN Cariri.

Eraldo admite, no entanto, que não há uma lei para proibir e conta com a consciência da população. “Não tem uma legislação que proíba o uso de fogos de artifício, mas é preciso ter um bom senso não somente no que diz respeito ao sossego, mas também em relação aos idosos, pessoas sensíveis aos barulhos e ao sossego dos animais domésticos”, argumenta.

O superintendente informou que a Amaju conversou com entidades protetoras de animais, militantes da área do sossego público e órgãos da prefeituras para tomar essa decisão.

O discurso do representante da Amaju é sobre a proteção aos animais, pessoas sensíveis aos barulhos dos fogos e ao conforto de pessoas idosas. “Esses grupos se sentem desconfortáveis com o barulho dos fogos de artifícios, por isso a gente recomenda à população em geral [o não uso dos fogos], no sentido de a gente avançar nesse bom senso de respeito ao outro”.

Fiscalização

Em relação a fiscalização realizada pelo Município, Eraldo conta que rotineiramente há rondas apurando as denúncias feitas. "Nossa fiscalização está diariamente em quase todos os horários, e ficamos permanentemente fazendo essas rondas".

"A recomendação é que as pessoas podem denunciar através do telefone (88) 99916-0980, bater fotos, fazer gravações, mandar endereço e coloca um ponto de referência. A gente guarda o sigilo da fonte."

A fiscalização em relação ao barulho se estende não somente a queima de fogos: "Nós temos conseguido dar um bom suporte à população e aquelas pessoas que reclamam a respeito do barulho ensurdecedor, principalmente com relação a fogos, mas não somente. Também em relação a bares e restaurantes, que estão muitas vezes ainda aquém da possibilidade e do respeito".

Assim como a fiscalização das denúncias, a ações também avançam, informa o superintende: "Estamos esperando esse momento de recesso passar para termos uma conversa com o Ministério Público, porque na via administrativa, nós estamos tendo muita dificuldade. Então espero que agora, por via criminal, as coisas pelo menos se coloquem dentro do bom senso", finaliza.

Serviço

Contato da fiscalização: (88) 99916-0980



