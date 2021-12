Moradores de Juazeiro do Norte denunciam mau cheiro nas ruas da cidade

Na noite dessa terça-feira, 30, os moradores de Juazeiro do Norte relataram um forte mau cheiro nas ruas da cidade. O odor foi percebido a partir das 21h30min e se estendeu até meia-noite, principalmente na área central do município, entre os bairros do Centro, Salesianos, Socorro e Antônio Vieira. Nas redes sociais, a população repercutiu o assunto e tentou encontrar explicações.

LEIA TAMBÉM | Manifestantes protestam contra passaporte da vacina em Fortaleza

Alguns internautas apontaram que o odor era originado de um matadouro que fica localizado no bairro São José, em frente ao Colégio Raimundo Saraiva. A hipótese foi reforçada por outros moradores que alegaram que o odor se assemelhava bastante com o cheiro de couro queimado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM | Lei Marília Mendonça para sinalização de linhas de energia é aprovada pelo Senado

Felipe Tavares é morador do centro de Juazeiro e foi uma das pessoas que percebeu o mau cheiro, ele conta que, ao perceber o odor, achou que o cheiro estava localizado dentro da sua casa, mas descartou a hipótese logo em seguida. "Era um mau cheiro insuportável que a gente não conseguiu identificar o que era", relatou em entrevista ao jornalista Guilherme Carvalho, na rádio CBN Cariri.

Segundo a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro (Amaju), a origem do mau cheiro ainda não foi identificada. De acordo com o órgão, além do matadouro existia a possibilidade do odor ter sido originado nas estações de tratamento de esgoto da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) ou até mesmo no leito do Rio Salgado, que corta vários bairros da cidade.

LEIA TAMBÉM | Caso da Boate Kiss vai a júri oito anos após tragédia; haverá transmissão pelo Youtube

Até o momento, nenhuma das hipóteses foi comprovada. "Nós estivemos na madrugada nesses dois locais e, em termos olfativos, não deu pra identificar de onde era o cheiro. Fomos aos principais pontos da cidade. De qualquer forma, nós não podemos levantar uma hipótese injusta e essa é a informação que nós temos para dar", disse o superintendente da Amaju, Eraldo Oliveira. A autarquia continuará as investigações por meio do setor de monitoramento para tentar encontrar a origem do mau cheiro.

Tags