AeC oferta mais de 300 vagas de emprego presencial e home office no Ceará

A AeC, empresa de tecnologia especializada em relacionamento com clientes, está com mais de 300 vagas abertas para a função de atendente em Juazeiro do Norte, município a 562 km de Fortaleza. Para a primeira parte do processo seletivos, os interessados devem realizar cadastro no site da instituição. As vagas ofertadas são referentes tanto para trabalho presencial quanto para home office.

De acordo com a AeC, as contratações irão até o final deste mês de setembro. Além disso, a definição do modelo de jornada ocorrerá durante a seleção. Além de remuneração compatível com o mercado, os contratados terão direito a plano de saúde e plano odontológico.

Os profissionais contratados para atuar de forma presencial recebem máscaras de proteção individual e kit de higienização. A AeC reforça que cumpre todas as recomendações de distanciamento e de prevenção à Covid-19 feitas pelas autoridades de saúde.

Sobre a AeC

A AeC é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em relacionamento com clientes. A instituição aplica tecnologia de ponta em seus processos, tais como inteligência artificial, serviços em nuvem e ferramentas de analytics e automação. Há quase 30 anos no mercado, desenvolve soluções customizadas de experiência do consumidor, servindo empresas de diversos segmentos, como nativas digitais, fintechs, setor financeiro, telecomunicações, serviços, varejo, seguros, energia e saúde. Atualmente, a AeC conta com mais de 25 mil colaboradores e é certificada pelo instituto Great Place to Work, GPTW.

Inscrições

Para participar é preciso ter mais de 18 anos e ter concluído o Ensino Médio. Não é necessário ter experiência prévia como atendente. Os interessados devem se cadastrar no portal da AeC. A primeira etapa do recrutamento é realizada pela internet.





