Jaguaribe teve maior temperatura do Nordeste nesta quarta-feira, 21

O município de Jaguaribe, localizado no interior do Ceará, apresentou nesta quarta-feira, 21, a maior temperatura máxima do Nordeste, com 35,5º C, aponta a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Logo depois de Jaguaribe, os municípios de Amontada e Sobral também se destacam pelas máximas previstas — 35ºC e 34,7ºC, respectivamente.

Ceará: previsão do tempo para o restante da semana

De acordo com a Funceme, todo o Ceará deve apresentar, até o final da semana, condições estáveis de tempo. No entanto, não estão descartadas as ocorrências de chuvas fracas e pontuais.

Para quinta-feira, 22, e sexta-feira, 23, a previsão aponta para precipitações pontuais em alguns trechos do litoral de Fortaleza e do Pecém — as chuvas devem ocorrer durante a madrugada e começo da manhã.