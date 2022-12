Itapipoca: militar faz parto da própria filha dentro de carro

Soldado recebeu suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192)

Dizem que o nascimento de um filho é o momento mais especial da vida dos pais, mas para Felipe Lima, soldado do Corpo de Bombeiros, foi ainda mais intenso do que se podia imaginar. Isso porque o militar, em uma situação de emergência, precisou realizar o parto da própria filha na tarde desta terça-feira, 29, dentro de um carro em Itapipoca, município distante 139,9 quilômetros de Fortaleza.

Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), a esposa de Felipe, Naiara Gonçalves, que estava grávida de 39 semanas, começou a sentir contrações ainda pela manhã desta terça e durante a tarde as dores se intensificaram, sendo levada ao Hospital.

No caminho da unidade de saúde, contudo, a bolsa rompeu. Felipe resolveu então parar o carro em frente à base do Samu 192 de Itapipoca para pedir ajuda, mas não deu tempo de esperar a equipe chegar e ele precisou fazer o parto da pequena Zoe. A equipe do Samu continuou os procedimentos necessários.

"Ao perceber que a criança já estava saindo eu parei o carro em frente ao Samu e chamei a equipe. Antes da equipe sair pra ajudar eu segurei a criança que já estava com a cabeça de fora e completei a retirada e coloquei nos braços da minha esposa", teria relatado o soldado, classificando momento como "intenso".

Zoe, que tem outros dois irmãos, nasceu com 3,750 kg. Após realizar os primeiros procedimentos básicos, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) levou a mãe e a bebê para uma Unidade de Saúde de Itapipoca. As duas passam bem.

