Itapipoca: 60 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal e três pessoas são presas

Os três suspeitos foram autuados pelo crime de maus-tratos de animais. Entre as espécies resgatadas, havia Galo de Campina, Graúna, Laço de Fita, Golinha e Sabiá

Em Itapipoca, a 139 quilômetros de Fortaleza, 60 aves silvestres foram resgatadas pela Polícia Militar do Ceará de comércio ilegal no Centro da região. A ação aconteceu neste sábado, 29, e foi realizada pelos agentes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA).

O resgate aconteceu no local conhecido popularmente por “Camelódromo”. Os agentes flagraram várias pessoas com aves presas em gaiolas sem autorização do órgão ambiental competente.

No local, um grupo de nove pessoas foi conduzido à Delegacia de Itapipoca, junto com o material apreendido. Entre as espécies resgatadas, havia Galo de Campina, Graúna, Laço de Fita, Golinha e Sabiá.

Diante do caso, três suspeitos foram autuados pelo crime de maus-tratos, tipificados no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. Os demais foram inseridos no procedimento na condição de testemunhas.

Os animais foram encaminhados ao Instituto do Meio Ambiente do Município de Itapipoca (Immi) para triagem e, posteriormente, retorno ao meio ambiente.



