Cachorro que caiu em cacimba é resgatado no interior do Ceará

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) resgatou um cachorro que caiu em uma cacimba de 12 metros, na manhã dessa quinta-feira, 27, em Ubaí, zona rural de Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza. Os agentes foram acionados pelo tutor do animal.

No local, foi constatado que o animal caiu em uma cacimba de alvenaria, usada para a irrigação da propriedade.

Os bombeiros desceram para o fundo do poço com o auxílio de uma escada. Em seguida, a amarração estilo cadeira de resgate foi feita, e o animal foi içado para a superfície em segurança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O animal, conhecido como Bob, ainda sentia muitas dores por conta do impacto sofrido durante a queda no fundo do poço e teve dificuldade para se locomover”, explicou o subtenente Gonçalves, comandante do socorro. Bob foi devolvido aos cuidados de seu tutor.

O Corpo dos Bombeiros, por prevenção, recomenda que os poços e cacimbas estejam cercados, sinalizados e tampados para que situações de perigo sejam evitadas.



Sobre o assunto Fim de semana deve ser de sol forte e sem chuvas no Ceará

Expoece volta a ser realizada em Fortaleza após dois anos

Dia do Servidor Público: veja o que funciona no Ceará nesta sexta, 28

Metrô e VLT terão acesso gratuito no segundo turno das eleições

Tags