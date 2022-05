Itapipoca: polícia apreende 6 milhões de cigarros contrabandeados

Uma operação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Itapipoca, no Vale do Curu, resultou na apreensão de mais de seis milhões de cigarros. A ação aconteceu nessa quarta-feira, 11.

Além dos cigarros contrabandeados, foram apreendidos uma arma de fogo e três veículos. Quatro suspeitos foram presos em flagrante.

A carga estava dividida em 601 caixas, contendo ao todo 300.500 carteiras de cigarro. O carregamento chegou por mar em Amontada, e seria entregue em Caucaia, mas foi interceptado pelos policiais no caminho.

Um caminhão-baú transportava as caixas, e outros dois veículos faziam a escolta. Ao serem abordados pelos policiais, os suspeitos dispararam contra a guarnição. Alguns conseguiram fugir do local.

Após a ação, os veículos, a carga e os suspeitos foram levados à Delegacia Regional de Itapipoca, que conduz a investigação. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Itapipoca: (88) 3673-7042

