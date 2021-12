Itapipoca tem três homicídios em dois dias

O município de Itapipoca, no Litoral Oeste do Estado, registrou três homicídios nos último domingos, 19, e segunda-feira, 20. Crimes contrastam com o baixo índice de homicídios do município neste ano, que, até então, tinha média mensal de 1,18 assassinatos por mês. A Polícia Civil afirma que "a princípio" não há nenhuma relação entre os crimes.



O primeiro crime ocorreu na madrugada de domingo, 19, no bairro Madalenas. A vítima foi um homem de 35 anos, morto a tiros. À noite, um jovem de 19 anos anos foi atingido por disparos de arma de fogo no interior de uma casa no bairro Sanharão. Ele chegou a ser socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Já na manhã de segunda-feira, 20, no bairro Estação, um homem de 44 anos foi assassinado também a tiros. Ele também chegou a ser socorrido, mas veio a óbito.

Nenhum suspeito desses crimes foi preso até o momento. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não divulga os nomes dos mortos.



Em nota, a SSPDS afirmou que "têm intensificado o policiamento preventivo e ostensivo em Itapipoca", assim como as "investigações para coibir ações criminosas na região". Foi destacado que Itapipoca conta com atuação, tanto na Sede, quanto na Zona Rural, do Policiamento Ostensivo Geral (POG) da 1ª Companhia do 11° BPM, do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da Força Tática (FT).

"A PMCE ressalta que realiza, semanalmente, operações com blitze e saturações, com abordagens a indivíduos e veículos suspeitos, visando ampliar a sensação de segurança e inibir crimes na região".



Conforme dados da SSPDS, Itapipoca registrou 16 homicídios neste ano, já contando com os crimes registrados no domingo e na segunda. Em 2020, foram 24 assassinatos no Município.



