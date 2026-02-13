Mulher salta de carro em movimento para fugir de agressões da companheira em Itaitinga

Mulher salta de carro em movimento para fugir de agressões da companheira em ItaitingaCaso aconteceu próximo à uma unidade da PRF, que realizou o resgatou a vítima. A suspeita das agressões foi presa em flagrante e autuada por violência doméstica
Uma mulher saltou de um carro em movimento por volta de 1h10min da madrugada dessa quinta-feira, 12, em um trecho da BR-116 no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima, de 23 anos, tentava escapar de agressões da companheira no interior do veículo.
A situação aconteceu no momento em que o carro passava em frente a um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No local, a mulher abriu a porta e saltou sobre o asfalto. Ele sofreu escoriações pelo corpo e um trauma na parte posterior da cabeça, com sangramento.
Apesar de ferida, a vítima conseguiu caminhar até o posto policial e pediu ajuda aos agentes. Ainda durante a ocorrência, a suspeita do crime, uma mulher de 25 anos, seguiu a vítima até o local.
Conforme a PRF, diante da situação, os policiais rodoviários atuaram para evitar a situação e segurança da vítima e deram voz de prisão à agressora no local. A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Horizonte.
Na unidade, ela foi presa em flagrante por crimes relacionados à violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. A vítima foi encaminhada para unidade de saúde para atendimento médico e psicológico.
O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil de Horizonte, que adotará as medidas legais cabíveis.
