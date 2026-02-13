Mulher salta de carro em movimento para fugir de agressões da companheira em Itaitinga

Mulher pulou de carro em movimento e correu para posto da PRF para fugir de agressões / Crédito: Divulgação/PRF

Uma mulher saltou de um carro em movimento por volta de 1h10min da madrugada dessa quinta-feira, 12, em um trecho da BR-116 no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima, de 23 anos, tentava escapar de agressões da companheira no interior do veículo. A situação aconteceu no momento em que o carro passava em frente a um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No local, a mulher abriu a porta e saltou sobre o asfalto. Ele sofreu escoriações pelo corpo e um trauma na parte posterior da cabeça, com sangramento.

