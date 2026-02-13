Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher salta de carro em movimento para fugir de agressões da companheira em Itaitinga

Caso aconteceu próximo à uma unidade da PRF, que realizou o resgatou a vítima. A suspeita das agressões foi presa em flagrante e autuada por violência doméstica
Mirla Nobre
Uma mulher saltou de um carro em movimento por volta de 1h10min da madrugada dessa quinta-feira, 12, em um trecho da BR-116 no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima, de 23 anos, tentava escapar de agressões da companheira no interior do veículo.

A situação aconteceu no momento em que o carro passava em frente a um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No local, a mulher abriu a porta e saltou sobre o asfalto. Ele sofreu escoriações pelo corpo e um trauma na parte posterior da cabeça, com sangramento.

Apesar de ferida, a vítima conseguiu caminhar até o posto policial e pediu ajuda aos agentes. Ainda durante a ocorrência, a suspeita do crime, uma mulher de 25 anos, seguiu a vítima até o local.

Conforme a PRF, diante da situação, os policiais rodoviários atuaram para evitar a situação e segurança da vítima e deram voz de prisão à agressora no local. A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Horizonte.

Na unidade, ela foi presa em flagrante por crimes relacionados à violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. A vítima foi encaminhada para unidade de saúde para atendimento médico e psicológico.

O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil de Horizonte, que adotará as medidas legais cabíveis.

