Policial que retomou direção de presídio já havia sido afastado em 2020

A Justiça havia decidido pelo afastamento da direção da UP 4 em junho deste ano. Aproximadamente 11 presos denunciaram crimes de tortura que teriam sido praticados pela gestão e foram ouvidos no Instituto Doutor José Frota (IJF), Centro.

"Desde 2020 existem fatos graves pesando contra esse policial penal e mesmo assim ele goza do apoio da gestão da SAP, sendo nomeado diretor depois do afastamento de 2020 e tendo sido reconduzido agora depois de novas denúncias gravíssimas", relata a fonte.

O diretor da Unidade Prisional Elias Alves da Silva (UP Itaitinga 4), que retornou após ter sido afastado provisoriamente por suspeitas de tortura , já havia sido afastado, também por determinação judicial, em 2020, quando era diretor adjunto da Unidade Prisional Irmã Imelda. Na época, as acusações também eram de tortura. A informação é de uma fonte ligada ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

De acordo com a fonte do TJCE, a Corregedoria de Presídios atua nos casos de denúncias de tortura e adota medidas cautelares para coleta inicial de provas como requisitar imagens e encaminhar a realização de exames de corpo de delito. Em seguida o processo é arquivado, pois a percepção criminal e administrativa, que é a função de apurar a responsabilidade administrativa, é de responsabilidade da Delegacia de Assuntos Internos e do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Segundo a fonte, a CGD poderia ter requerido o afastamento ou a adoção de medidas penais. E a SAP também poderia ter lotado a direção em outras unidades e cargos administrativos. "O que se esperaria de uma gestão que atua no combate à tortura é que adotasse uma medida de cautela e não retornasse à unidade prisional", afirma a fonte.

A SAP confirmou que há dois procedimentos na Controladoria Geral de Disciplina (CGD) em desfavor do diretor.

Visitas foram canceladas após motim

As visitas da Unidade Prisional Elias Alves da Silva (UP Itaitinga 4) foram suspensas nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, depois do motim de presos motivado pelo retorno do diretor. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) divulgou que a medida foi implantada para garantir a segurança dos visitantes e servidores "devido a indisciplina e ataques recentes dos presos faccionados", aponta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no domingo, 1º, houve uma manifestação das companheiras e familiares de internos, com bloqueio da rodovia em intervalos ao longo do dia, entre 10h30min e 15h30. "Cada bloqueio teve uma duração variável compreendendo intervalos de 10 minutos a 1 hora", afirmou a PRF.

Na terça-feira, 26, houve registro de motim na unidade após o retorno da direção da unidade, que havia sido afastada por 90 dias após decisão judicial. Esse afastamento ocorreu após denúncias de tortura, que foram recebidas pelo Judiciário.