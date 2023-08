Corpo carbonizado é encontrado em via de Itaitinga

Um corpo, de sexo masculino, foi encontrado carbonizado em uma via do município de Itaitinga, a 30,9 km de Fortaleza, na manhã desse domingo, 27. A vítima ainda não foi identificada formalmente.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local, onde realizaram os levantamentos iniciais. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia Metropolitana de Itaitinga.