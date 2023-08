Vídeo: pata cai em poço de 8m de profundidade e é resgatada pelos Bombeiros no CE

Uma pata de estimação foi salva na manhã deste sábado, 12, após cair em uma cacimba no município de Itaitinga, a cerca de 30 km de Fortaleza. Doralice, como é chamado o animal, caiu no poço, que possui mais de oito metros de profundidade, na noite dessa sexta-feira, 11.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionada por volta das 9 horas da manhã deste sábado para resgatar a pata. Durante o salvamento foram utilizados uma vara e um puçá (tipo de cesta) para trazer o bicho de volta à superfície.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A dona do animal, Maria de Fátima, agradeceu pelo resgate da pata e afirmou que terá mais cuidado de agora em diante. “Muito obrigado, viu? Pela atenção de vocês. Fico muito satisfeita de vocês terem atendido meu pedido”, disse aos Bombeiros.

Resgate de animais tem crescido no Ceará

Nos sete primeiros meses deste ano, mais de sete mil animais foram resgatados pelo CBMCE em todo o Estado. O número é 13% maior que o registrado no mesmo período de 2022, quando 6.250 salvamentos foram efetuados.

De acordo com a corporação, os animais mais resgatados no Ceará são jiboias, felinos, cães, iguanas e cassacos. Já entre as patas, Doralice foi a primeira de 2023. Veja o momento do resgate: