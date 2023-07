Itaitinga: criança de 4 anos morre após receber descarga elétrica em casa

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Uma criança de 4 anos morreu nesse domingo, 30, após receber uma descarga elétrica em um imóvel no município de Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso aconteceu na última sexta-feira, 28, enquanto a vítima estava em casa.

A criança foi socorrida a uma unidade de saúde, porém não resistiu aos ferimentos e morreu nesse domingo, 30.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias da morte da criança. O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Itaitinga.