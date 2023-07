Cães e gatos são encontrados mortos em Itaitinga; caso é investigado

A Polícia Civil do Ceará investiga denúncias de maus-tratos contra cães e gatos encontrados mortos no Centro da cidade de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A investigação policial suspeita que os animais foram envenenados. A ação é crime que prevê pena de reclusão e multa.

Relatos de moradores do local, apontam que mais de uma dezena de animais foi vitimada pela ação.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informações iniciais apontam que alguns animais da localidade podem ter sido mortos por envenenamento. Até o momento, o responsável pela ação não foi identificado.

Os policiais orientam que nestes casos, a população informe o fato por um Boletim de Ocorrência (BO) que pode ser feito na Delegacia Eletrônica (Deletron) pelo site ou presencialmente na Delegacia Metropolitana de Itaitinga, unidade da Polícia Civil que apura os crimes registrados por aquela região.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Itaitinga: (85) 3377-1121