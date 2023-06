Quatro pessoas investigadas por tentativa de latrocínio de PM são presas em Itaitinga

Quatro pessoas investigadas por participar de uma tentativa de latrocínio contra um policial militar em Caucaia foram presas em flagrante. As prisões aconteceram no município de Itaitinga, a 30 km de Fortaleza, na última segunda-feira, 5 de junho. Durante as diligências, a arma e o automóvel utilizados no crime foram apreendidos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as prisões são resultado de uma investigação da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que teve início após uma tentativa de latrocínio de um Policial Militar no município de Caucaia, no último sábado, 3 de junho.

Na ocasião, os suspeitos teriam tentado assaltar uma casa de apostas no município quando um policial militar, que estava de folga, reagiu à tentativa. O policial foi atingido nas costas, mas foi socorrido em uma unidade de saúde.

Ainda no sábado, 3, policiais localizaram um dos suspeitos do crime, um homem, de 22 anos, que teria escondido a arma do policial em um matagal próximo. Ele foi preso em flagrante e levado à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuado por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo.

Já nessa segunda-feira, 5, outro homem, de 24 anos, e uma mulher, de 21, foram presos em um imóvel em Itaitinga, onde policiais apreenderam 29 munições de calibre 38. O homem já tinha passagens pela polícia por posse ou porte ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para tráfico de drogas, crime ambiental e corrupção de menores.

Em seguida, policiais se deslocaram até outro imóvel na região onde estavam mais dois suspeitos, que também foram presos nesta segunda-feira. Ambos tinham passagens por receptação, posse ou porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, entre outros crimes.

No imóvel onde estavam os dois homens, foram apreendidos, ainda, 20 munições de calibre 40 com carregador e 20 munições de calibre 380, além de um documento falso, duas balaclavas e outro veículo.

Durante a captura, houve disparos e os dois suspeitos ficaram feridos. Eles foram levados a uma unidade hospitalar onde estão sob escolta policial. De acordo com a SSPDS, as diligências devem continuar a fim de capturar outros envolvidos na ação deste sábado.