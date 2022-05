Itaitinga: polícia apreende submetralhadora em imóvel abandonado

Equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) fez apreensão na manhã dessa quarta-feira, 11, após denúncia

Uma submetralhadora calibre 4.6 foi localizada em um imóvel abandonado em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A apreensão aconteceu na manhã dessa quarta-feira, 11.

Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) recebeu informações de um imóvel que serviria como depósito de armas. Chegando ao local, encontraram a submetralhadora, com um pente de munição.

Sobre o assunto Dupla é presa em Icó suspeita de crime ambiental e posse de arma de fogo

Itapipoca: polícia apreende 6 milhões de cigarros contrabandeados

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O dono do imóvel não foi identificado, e a investigação segue para localizar os proprietários do local e da arma. Ninguém foi preso na ação.

A submetralhadora foi encaminhada para a Delegacia Metropolitana de Itaitinga, que está responsável pelas investigações. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Itaitinga: (85) 3377 1121

Mais notícias de Segurança

Tags