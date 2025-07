Duas pesssoas são assassinadas a tiros dentro de casa na zona rural de Irauçuba

Homicídio aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 7. Ainda não há informações da motivação do crime. A Polícia Civil do Ceará investiga o caso

Duas pessoas foram assassinadas a tiros na madrugada desta segunda-feira, 7, na zona rural de Irauçuba, a 155,52 quilômetros de Fortaleza. As vítimas, um homem, de 41 anos, e uma mulher ainda não identificada formalmente, foram a óbito no local após serem lesionadas por disparo de arma de fogo dentro de uma residência.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime como homicídio doloso, quando há intenção de matar. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações.