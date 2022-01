Batida entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na BR-116, no Interior do Ceará

Uma batida envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou uma pessoa morta neste sábado, 1º, na BR 116, em Ipaumirim, no Interior do Ceará. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 415, próximo ao entroncamento com a BR 230, que dá acesso a Lavras da Mangabeira. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada para atender a ocorrência, informou que a vítima era o condutor do automóvel, que não trafegava com passageiros.

Segundo a assessoria de imprensa da corporação, o motorista do caminhão saiu ileso. A colisão não chegou a atingir outros veículos que passavam pela rodovia no momento do acidente. A via precisou ser interditada parcialmente, mas já está liberada.

