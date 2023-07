Ceará: motoboy é salvo pelo capacete após levar tiro na cabeça

Um motoboy foi salvo pelo capacete após levar um tiro na altura da cabeça durante um tiroteio em Iguatu, a 440 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira, 30, enquanto o trabalhador, de 47 anos, fazia uma entrega.

A pessoa que iria receber a encomenda foi atacada por uma dupla armada que chegou ao local no momento do despacho e o entregador acabou ficando no meio do fogo cruzado.

Um dos disparos atingiu o capacete do motoboy, mas o tiro foi absorvido pelo capacete.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o trabalhador ainda foi ferido de raspão, mas não sofreu lesões graves. Ele chegou a ser socorrido para um hospital local, onde passou por observação médica e recebeu alta na mesma noite.

A bala ficou alojada na camada de proteção externa do capacete. Os envolvidos no tiroteio estão foragidos. A Delegacia Regional de Iguatu abriu inquérito para investigar o caso e realiza diligências para capturar os suspeitos de terem participado do tiroteio.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode colaborar para as investigações deste caso, repassando informações por meio dos canais oficiais. As denúncias podem ser feitas via aplicativo de mensagens ou por ligação telefônica. O sigilo e anonimato das fontes são resguardados por lei.

Disque-Denúncia SSPDS: 181

WhatsApp SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Iguatu: (88)3581 0307