Iguatu: Homem é preso por estupro de vulnerável 14 anos após o crime

Suspeito foi capturado no local onde trabalhava e não resistiu à prisão

Um homem, de 41 anos, foi preso na tarde dessa segunda-feira, 5, por ter abusado sexualmente de uma criança de 13 anos de idade, em 2009, no município de Iguatu, a 361,4 km de Fortaleza. O suspeito foi capturado no local onde trabalhava e não resistiu à prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Ele está à disposição da Justiça para cumprir pena em regime fechado.

Segundo as investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o homem era próximo da família da vítima e teria se aproveitado da situação para abusar da criança. O nome dele não é divulgado para não identificar a vítima.

