A Polícia Civil do Ceará prendeu em flagrante um homem suspeito de agredir e tentar assassinar os próprios pais. O caso aconteceu na cidade de Iguatu, na região Centro-Sul do Estado, no último sábado, 25.



De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais realizaram diligências após a chegada de informações a respeito de agressão seguida de tentativa de homicídio no bairro Vila Neuma. O suspeito, de 23 anos, que tem ficha por roubo e furto, teria agredido a mãe e em seguida esfaqueado seu pai, que foi levado a um hospital da região.



Com buscas, a Polícia localizou o suspeito em uma casa no bairro. A ele, foi dada voz de prisão e logo em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional de Iguatu, unidade da Polícia Civil do Ceará, para onde a arma utilizada por ele também foi encaminhada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal e se encontra à disposição da Justiça. A SSPDS não divulgou o nome do suspeito para preservar a identidade das vítimas.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Iguatu: (88) 3581-0307



Tags