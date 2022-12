Homem é preso com drogas em Iguatu

Um homem foi preso em flagrante suspeito de atuar no tráfico ilícito de drogas em Iguatu, a 361,4 km de Fortaleza. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na manhã desta terça-feira, 27. Com o suspeito, foi confiscado aproximadamente 10 kg de maconha.

A equipe do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), encontrou o homem com comportamento suspeito saindo de um imóvel, no bairro Jardim Oásis. Ao ver que a polícia estava por perto, o suspeito se desfez de uma bolsa e tentou fugir mas não conseguiu.

Na bolsa que estava com ele, os agentes encontraram cerca de nove quilos de maconha e, durante as buscas no local onde o homem estava, localizaram mais um quilo da droga, 122 gramas de um pó dentro de um saco plástico, um caderno com anotações, dinheiro e dois celulares.

O suspeito, identificado como Francisco Tales Vieira do Nascimento, de 28 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Iguatu, junto com o material apreendido. Tales foi autuado em flagrante por crime de tráfico ilícito de drogas e, com os procedimentos cabíveis realizados, o homem está à disposição da Justiça.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Iguatu: (88) 3581.0307

