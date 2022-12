Polícia Militar distribui presentes de Natal para crianças no Iguatu

Ao todo, 200 brinquedos, entre novos e usados, foram entregues para crianças em estado de vulnerabilidade social no município

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou nessa sexta-feira, 23, a doação de 200 brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social do município de Iguatu, a 361,4 km de Fortaleza, no Centro-Sul cearense. A ação natalina, que é realizada há 10 anos, teve a distribuição de brinquedos novos e usados.

Durante a entrega, nas localidades Assentamento Philadélfia e Altiplano, e dos distritos de Amapá e Gadelha, os policiais militares foram recebidos com festa. A comunidade preparou lanche e bolo com o tema de Natal.

De acordo com o 3º sargento da PMCE, Eduardo Nikolson Barbosa Costa, existe uma parceria entre os policiais e a população da localidade, que ajudam a restaurar os brinquedos, higienizar e embalar para entrega.

“A forma que conseguimos é que é bonita. Por conta da tradição deste trabalho social, a população busca os policiais militares para que possamos ir pegar os brinquedos”, ressalta o sargento.

Esse mesmo tipo de ação social também é promovida pelos agentes em outras datas comemorativas ao longo do ano, como Páscoa e Dia das Crianças.

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da PMCE, que busca aproximar a comunidade das forças de segurança.

