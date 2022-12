Idoso é preso com armas e drogas em chácara no interior do Ceará

Policia foi até o endereço do suspeito depois de receber denúncia anônima. Ele escondia armas e drogas nos quartos do imóvel

Um idoso de 61 anos foi preso com armas, drogas e munições em Lavras da Mangabeira, no região Centro Sul do Ceará, a 300 quilômetros de Fortaleza. A ação policial aconteceu na noite desta sexta-feira, 10, na chácara de propriedade do suspeito, localizada na zona rural do município.

Os policiais foram até o imóvel após receberem uma denúncia anônima informando que a chácara estaria sendo usada como ponto para consumo de entorpecentes. No local, foram encontrados uma espingarda calibre 32, uma pistola calibre .380, munições e várias porções de maconha. O armamento e a droga estavam escondidos em dois quartos da residência.

Diante do flagrante, o idoso foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Iguatu. Ele foi autuado por posse irregular de arma de fogo e de drogas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso será investigado pela Delegacia Municipal de Lavras da Mangabeira. A pasta não informou se o suspeito possuía antecedentes criminais.

