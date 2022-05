Papa Francisco nomeia novo padre para cargo de bispo da diocese em Iguatu

O Papa Francisco nomeou o padre Geraldo Freire Soares para o cargo de novo bispo da diocese do município de Iguatu, 361,4 km de distância de Fortaleza. O cargo estava vago desde o ano passado. O novo bispo assumirá o governo pastoral da Igreja Particular. A designação foi oficializada nesta quarta-feira, 4 de maio. Padre Geraldo sucederá a dom Edson de Castro Homem, que teve o pedido de renúncia aceito pelo Papa Francisco em 24 de fevereiro de 2021. Será o quinto bispo de Iguatu.

Sobre o padre

Geraldo Freire nasceu no dia 6 de janeiro de 1967, na cidade de Sertânia, em Pernambuco. O padre Geraldo é o terceiro filho de 10 irmãos. Atualmente, ele é pároco na Santíssimo Redentor, na diocese de Penedo, em Alagoas. Além disso, ele é formador da comunidade Redentorista, em Arapiraca, em Alagoas.

No ano de 1995, o padre fez o noviciado - período da formação de um religioso, que precede a emissão de seus votos - na cidade de Tietê, em São Paulo. A primeira profissão religiosa ocorreu em 1996, na igreja matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns. Logo em seguida, Geraldo iniciou os estudos de Teologia no Instituto Franciscano de Teologia (Ifto), em Olinda, no Pernambuco.

Em 1997, ele foi transferido para a Província de São Paulo para continuar os estudos no Instituto Teológico São Paulo (Itesp). No ano de 1999, na igreja matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Madalena, Recife, Geraldo fez sua consagração perpétua na Congregação do Santíssimo Redentor. Terminados os estudos em São Paulo, retornou para a Vice Província no ano de 2000. Desde então o padre tem se dedicado a atividades exclusivamente religiosas.

