Iguatu anuncia obrigatoriedade do comprovante de vacinação para prestar concurso público

A Prefeitura de Iguatu anunciou a obrigatoriedade do comprovante de vacinação para participantes do concurso público referente ao órgão. Segundo o regulamento, os candidatos devem apresentar qualquer documento que confirme a aplicação de pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19 para ter acesso aos locais de prova. O primeiro dia da seletiva ocorrerá neste domingo, 30. Ao todo, são ofertadas 440 vagas, sendo 311 para contratação imediata e o restante para cadastro reserva.

Segundo a comissão organizadora do concurso, as seletivas irão acontecer conforme as recomendações sanitárias impostas no decreto emitido pelo Governo Estadual. Em entrevista à rádio CBN Cariri, com a jornalista Nildênia Damasceno, o secretário de governo de Iguatu, Tácido Cavalcanti, declarou que a comprovação da situação vacinal poderá ocorrer tanto pelo passaporte da vacina quanto com a apresentação do cartão de vacinação.

"Nos não condicionamos ao passaporte porque muitos têm dificuldade de ter isso resolvido. Optamos por possibilitar que o candidato apresente, no momento em que for ingressar na unidade que ele foi direcionado, que comprove através do cartão de vacinação. Não sendo possível, pode entregar outro documento que consiga comprovar que está imunizado", explica o secretário.

Ao todo, o município disponibilizou 40 locais de prova. Para isso, serão utilizadas unidades de ensino municipais e estaduais. As provas ocorrerão em duas etapas. "Nós tivemos quase 24 mil inscritos. É um número considerável para um único dia. (Iguatu) tem uma rede de escolas que hoje recebe 12 mil alunos. Se fossemos fazer de outra maneira não teríamos condições de garantir as medidas sanitárias. A comissão optou por fazer em duas semanas", esclarece Tácido Cavalcanti. A aplicação ocorrerá neste domingo e no próximo, dia 6 de fevereiro.

O secretário afirmou ainda que a publicação dos resultados está prevista para até 15 dias após a realização do concurso. Além da segurança sanitária, a Prefeitura realiza força tarefa de segurança ostensiva, que conta com unidades da Polícia Militar, Polícia Civil e da Guarda Municipal.

