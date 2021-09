Suspeito de estuprar vizinha de 10 anos é preso em Iguatu

Ação criminosa foi flagrada por um parente da vítima no mês de agosto; suspeito era vizinho da criança e teve prisão preventiva decretada em caráter de urgência

Suspeito de estuprar uma criança de 10 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nessa terça-feira, 14, no município de Iguatu. Em agosto deste ano, o homem, de 53 anos, foi flagrado por familiares da vítima durante a ação criminosa.

Um parente da criança registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Iguatu. Segundo informações policiais, o investigado é vizinho da menina de 10 anos, e praticou o estupro na casa dele. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

Com base nas oitivas e exames que comprovaram a ação criminosa, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do homem, que foi deferida em caráter de urgência. O suspeito, que não possuía antecedentes criminais, foi localizado e preso.



Denúncias

As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou pelo telefone (88) 3581-9554, da Delegacia de Defesa da Mulher de Iguatu. O sigilo e o anonimato são garantidos.

