Carro roubado no Rio Grande do Sul é recuperado em Icó, no Ceará

Nesta segunda-feira, 18, um carro que teria sido roubado no Rio Grande do Sul (RS) foi recuperado no município de Icó, localizado a 359,4 km de Fortaleza. Um homem foi preso. O Chevrolet Prisma, que havia sido roubado e clonado, tinha placas falsas do RS, mas era de São Paulo.

Durante abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram identificados os sinais de falsificação. O veículo havia sido roubado em Sapucaia do Sul, município do RS.

O homem e o carro foram levados à Polícia Civil de Icó, e o motorista foi detido por adulteração de sinal identificador de veículo.



