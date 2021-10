Polícia prende homem suspeito de estuprar vizinha de 12 anos em Icó

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por cometer estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos de idade, de quem ele era vizinho. O suspeito, que não teve identidade revelada para preservar a vítima, foi capturado na manhã desta quinta-feira, 7, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no município de Icó.

Após tomarem conhecimento sobre o caso, agentes da Delegacia Regional de Icó se deslocaram até o imóvel informado. Conforme apuração policial, o homem, que é vizinho da vítima, já havia se relacionado com uma tia dela. Ele teria aproveitado a proximidade para entrar na casa da adolescente e cometer o crime. Familiares da vítima confirmaram o ocorrido.

O homem foi localizado tentando embarcar em um transporte alternativo na região. Com ele, uma sacola com roupas foi apreendida. Ele foi conduzido para a unidade policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3561-5551, da Delegacia Regional de Icó, que também é o número do WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags