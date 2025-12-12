Avanço do mar volta a ameaçar Praia de Peroba após paralisação de obra em Icapuí

Avanço do mar volta a ameaçar Praia de Peroba após paralisação de obra em IcapuíFalta de pagamentos trava continuidade da construção e moradores relatam avanço do mar, prejuízos e cobrança por mais transparência da Prefeitura; SOP prevê conclusão apenas em 2026
A obra emergencial para conter a erosão na Praia de Peroba, em Icapuí, a 181,8 km de Fortaleza, está paralisada há quase um mês, agravando o avanço do mar sobre imóveis, pousadas e áreas de uso comunitário. A intervenção — considerada projeto piloto para aplicação de espigões permeáveis no litoral cearense — deveria ocorrer de forma contínua, mas teria sido interrompida após a construtora suspender os serviços alegando falta de pagamento.
Segundo apuração do O POVO, em relatório enviado à comunidade na segunda-feira, 8, a Prefeitura apresentou apenas uma descrição superficial do andamento da obra. O documento, afirmam moradores, não esclarece pontos centrais: não há cronograma atualizado, data de retomada, detalhamento da extensão final do primeiro espigão nem previsão para o início do segundo.
A obra, anunciada em 2024 e já paralisada pelo menos três vezes, está 70% executada. A interrupção ocorre em período de marés mais fortes, o que aumenta o risco à infraestrutura local. Moradores relatam ameaças a casas, prejuízo à atividade pesqueira e impactos diretos no turismo, com cancelamentos de hospedagens para o Réveillon.
“Tem gente com risco de perder a casa. Pousadas já tiveram cancelamentos. O espigão ainda não funciona plenamente porque nem foi concluído”, afirma Luiz Veino, representante da Associação Preserve Peroba e Picos.
Ação judicial definiu modelo menos agressivo ao meio ambiente
A intervenção resulta de uma ação judicial ajuizada em 2020, após a Prefeitura iniciar a construção de paredões de pedra. Moradores temiam agravamento de impactos já observados em outras praias, como redução da faixa de areia, dificuldade de acesso de barcos e aceleração da erosão do mar.
A Justiça determinou estudo técnico, conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), que apontou os espigões permeáveis — semelhantes aos do Icaraí, em Caucaia — como a alternativa com menor impacto ambiental.
Com base no laudo, o município licitou a obra, executada pela Coastal Construções. O projeto prevê dois espigões construídos quase simultaneamente, e tinha prazo estimado de um ano. O primeiro é financiado em convênio com o Governo do Estado; o segundo depende de recursos federais. O valor total das intervenções chega a cerca de R$ 11 milhões.
Atualmente, o primeiro espigão alcançou 70% de execução, mas avançou apenas de um lado da praia. O segundo teve autorização formalizada na quarta-feira, 10, em reunião entre a Associação Preserve Peroba, Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE) e Ibama.
“Uma obra emergencial não pode ter descontinuidade. Um mês parado compromete tudo o que já foi feito”, alerta Luiz, que atua como assistente do Ministério Público Federal (MPF) no processo.
O Ministério Público Federal (MPF) acompanha a obra desde o acordo judicial. Em novembro, solicitou à Prefeitura informações atualizadas sobre o andamento. Em nota enviada ao O POVO, o órgão informou que está marcada para 16 de dezembro uma reunião com o prefeito, representantes da associação, da Coastal e da SPU.
Prefeito confirma paralisação e diz que pagamentos foram regularizados
Procurado pele reportagem, o prefeito de Icapuí, Kleiton Pereira (PSD), confirmou a paralisação da obra e classificou a pausa como “parada geral para manutenção”, afirmando que aguardava a garantia dos repasses para a retomada.
“Tanto o Estado quanto a Prefeitura cumpriram recentemente suas responsabilidades financeiras. O governo do Estado comunicou o pagamento de sua última parcela, e a Prefeitura também pagou sua parte, de mais de R$ 90 mil”, disse.
Questionado sobre o cronograma atualizado e previsão de conclusão do primeiro espigão, o prefeito afirmou que essa definição cabe ao corpo técnico e que a paralisação exigirá revisão das datas.
Kleiton destacou ainda que a obra tem acompanhamento do MPF e que há grupos de diálogo com a comunidade: “A gente tem mantido transparência dentro das possibilidades”, declarou.
SOP prevê conclusão apenas em 2026
Por se tratar de obra executada por convênio estadual, O POVO procurou a Superintendência de Obras Públicas (SOP). Em reposta, o órgão informou que, conforme medição de novembro, a intervenção está com 70% executada e que os "repasses estaduais estão regulares", com 97,5% dos recursos já disponibilizados.
A SOP também estimou a conclusão da contenção da Praia de Peroba apenas para março de 2026.