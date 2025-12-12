Avanço do mar volta a ameaçar Praia de Peroba após paralisação de obra em Icapuí

Ondas batem em contenção na Praia de Peroba, no litoral de Icapuí, no Ceará / Crédito: Sergio Carvalho / Especial para O POVO

A obra emergencial para conter a erosão na Praia de Peroba, em Icapuí, a 181,8 km de Fortaleza, está paralisada há quase um mês, agravando o avanço do mar sobre imóveis, pousadas e áreas de uso comunitário. A intervenção — considerada projeto piloto para aplicação de espigões permeáveis no litoral cearense — deveria ocorrer de forma contínua, mas teria sido interrompida após a construtora suspender os serviços alegando falta de pagamento.

Segundo apuração do O POVO, em relatório enviado à comunidade na segunda-feira, 8, a Prefeitura apresentou apenas uma descrição superficial do andamento da obra. O documento, afirmam moradores, não esclarece pontos centrais: não há cronograma atualizado, data de retomada, detalhamento da extensão final do primeiro espigão nem previsão para o início do segundo.



A obra, anunciada em 2024 e já paralisada pelo menos três vezes, está 70% executada. A interrupção ocorre em período de marés mais fortes, o que aumenta o risco à infraestrutura local. Moradores relatam ameaças a casas, prejuízo à atividade pesqueira e impactos diretos no turismo, com cancelamentos de hospedagens para o Réveillon.

A região litorânea sofre com o avanço do mar, que tem acelerado o processo de erosão Crédito: Divulgação “Tem gente com risco de perder a casa. Pousadas já tiveram cancelamentos. O espigão ainda não funciona plenamente porque nem foi concluído”, afirma Luiz Veino, representante da Associação Preserve Peroba e Picos.

Ação judicial definiu modelo menos agressivo ao meio ambiente

A intervenção resulta de uma ação judicial ajuizada em 2020, após a Prefeitura iniciar a construção de paredões de pedra. Moradores temiam agravamento de impactos já observados em outras praias, como redução da faixa de areia, dificuldade de acesso de barcos e aceleração da erosão do mar.

A Justiça determinou estudo técnico, conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), que apontou os espigões permeáveis — semelhantes aos do Icaraí, em Caucaia — como a alternativa com menor impacto ambiental.



A obra seria semelhante à implantada em Caucaia. O espigão costeiro protege a costa de erosão, agindo como uma barreira que retém a areia transportada pelas correntes, aumentando a faixa de praia e protegendo infraestruturas. Crédito: Thais Mesquita Com base no laudo, o município licitou a obra, executada pela Coastal Construções. O projeto prevê dois espigões construídos quase simultaneamente, e tinha prazo estimado de um ano. O primeiro é financiado em convênio com o Governo do Estado; o segundo depende de recursos federais. O valor total das intervenções chega a cerca de R$ 11 milhões.

