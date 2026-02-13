Três suspeitos são mortos após reagirem à abordagem policial em Ibiapina

Imagem de apoio ilustrativo. Intervenção policial teve atuação do Raio, da PMCE / Crédito: Camila de Almeida em 20/09/2019

Três suspeitos foram mortos a tiros após reagirem a uma abordagem policial da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na madrugada desta sexta-feira, 13. O caso aconteceu na avenida Santa Rita de Cássia, no município de Ibiapina, na região Norte do Estado. Conforme informações policiais, durante um patrulhamento entre os municípios Ibiapina e São Benedito, os agentes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI), do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da Força Tática do 27º BPM avistaram um carro em um local deserto.