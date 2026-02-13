Três suspeitos são mortos após reagirem à abordagem policial em Ibiapina

Três suspeitos são mortos após reagirem à abordagem policial em IbiapinaCinco homens estavam em um carro estacionado em um local deserto. Após a aproximação da Polícia Militar, os suspeitos efetuaram disparos contra os agentes. Três deles foram atingidos, enquanto os outros dois conseguiram fugir
Três suspeitos foram mortos a tiros após reagirem a uma abordagem policial da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na madrugada desta sexta-feira, 13. O caso aconteceu na avenida Santa Rita de Cássia, no município de Ibiapina, na região Norte do Estado.
Conforme informações policiais, durante um patrulhamento entre os municípios Ibiapina e São Benedito, os agentes do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI), do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da Força Tática do 27º BPM avistaram um carro em um local deserto.
Em seguida, cinco indivíduos desembarcaram do veículo e foram em direção à área de mata às margens da via. As composições da PM aproximaram dos suspeitos para realizar a abordagem, no entanto, foram recebidos com disparos de arma de fogo.
Diante da situação, foi iniciado um confronto entre os policiais e os suspeitos. Dos cinco, três foram alvejados, sendo socorridos para o Hospital Municipal de Ibiapina, no entanto, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Os outros dois fugiram.
Pelas redes sociais, o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira, confirmou a intervenção. “Três mortos em troca de tiros com nossa polícia, essa madrugada, em Ibiapina. Muitas armas foram apreendidas. Nenhum policial ferido. População protegida”, disse.
De acordo com PMCE, os três homens tinham 39, 18 e 18 anos. O homem de 39 anos possuía antecedentes criminais por homicídio e por tráfico de drogas. O material apreendido foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre .380 com dois carregadores, dois revólveres calibre .38, sendo um com numeração suprimida, 25 munições calibre .380, oito munições calibre .38 e quatro estojos do mesmo calibre, além de dois aparelhos celulares.
