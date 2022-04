Mulher pede hambúrguer em app e pedido chega com 8 dias de atraso no Ceará

Com a demora, a jovem contou que já tinha perdido as esperanças de que receberia o produto

O que poderia ser um atraso corriqueiro por problemas no trânsito tornou-se uma situação inusitada quando uma jovem no Ceará fez o pedido de um hambúrguer com batatas fritas, por meio de um aplicativo de delivery, no último dia 28 de março. O lanche só chegou oito dias depois, nessa terça-feira, 5. O caso aconteceu com a escrevente de cartório Kessia Gomes, moradora de Horizonte, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Ao O POVO, Kessia Gomes contou que tinha feito o pedido no final de seu expediente, por volta das 15 horas do dia 28. Quando percebeu que já não daria mais tempo de recebê-lo ainda no local de trabalho, um cartório de seu município, a jovem tentou perguntou para o estabelecimento se o pedido já tinha sido enviado para entrega. A ideia era alterar o local de envio para sua residência. A fonte prefere não divulgar o nome da hamburgueria.

A resposta do estabelecimento foi de que o pedido já teria saído do estabelecimento. Com o pagamento efetuado, Kessia observou no aplicativo que o status do pedido mudou para "concluído", mas sem que ela tivesse recebido o produto.

“Já tinha perdido a esperança. Aí surgiu a ideia de mandar mensagem pelo Instagram. Quando vi que eles não responderam, eu pensei: ‘Vou deixar por isso mesmo e ter que pagar o lanche’. Eu já estava conformada”, pontuou.

A jovem afirma que, quando contatou o estabelecimento pela rede social, solicitou o estorno do valor do lanche ou que, ao menos, ele fosse enviado. Sem resposta por oito dias, depois de ter abandonado a ideia de que ele viria a ser entregue.

Com uma breve explicação sobre o que teria acontecido, o estabelecimento apenas a informou que teria perdido o acesso ao perfil do Instagram e, por isso, demorou para atender sua solicitação. No entanto, apesar da justificativa, o lanche só veio a ser entregue à noite, às 21 horas.

“Quando chegou, foi entregue tudo certo [o hambúrguer e as batatas fritas]. Mas quanto à qualidade, confesso que não me agradou muito. No final das contas, acabou não valendo a pena a espera”, concluiu Kessia.

Em contato com o Ifood, a empresa informa que o caso da jovem foi solucionado com o devido suporte e reforça ao público que "em casos de demora na entrega ou na ausência de comunicação com o restaurante, o cliente pode solicitar o cancelamento do pedido pelo próprio aplicativo, clicando no pedido não entregue e depois em 'Ajuda'".

