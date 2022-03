Oito pessoas são baleadas em estabelecimento comercial em Horizonte

Oito pessoas foram baleadas em um estabelecimento comercial em Horizonte, na noite deste domingo, 6. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Segundo o órgão, criminosos chegaram ao estabelecimento localizado no bairro Dourados e realizaram disparos de arma de fogo.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares. Uma delas, um homem de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Horizonte e do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM).

A SSPDS informou, por meio de nota, que equipes da Polícia Militar do Ceará e da Polícia Civil, seguem em diligências para capturar os indivíduos.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3336-6164, da Delegacia Metropolitana de Horizonte. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Tags