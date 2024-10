Quatro pessoas são resgatadas após se perderem em trilha de Guaramiranga

Quatro pessoas foram resgatadas durante a tarde da última segunda-feira, 8, após se perderem em uma trilha no município de Guaramiranga, localizado a 105 quilômetros (km) de Fortaleza. Ao todo, três homens e uma mulher foram encontrados conscientes e sem sinais de desidratação na Cachoeira do Poço da Veada.

O grupo tem entre 22 e 24 anos e realizava um passeio pela cachoeira quando perdeu o referencial de localização. Sem saber como sair do ponto onde estavam, decidiram acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que realizou o resgate.