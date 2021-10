Guaramiranga não registra casos de Covid-19 há mais de um mês

Primeira cidade do Ceará a vacinar 100% da população adulta contra a Covid-19, o município de Guaramiranga, na região do Maciço do Baturité, não registra novos casos de coronavírus há mais de um mês. Segundo consta na plataforma IntegraSus, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), o último caso da infecção no município foi registrado no dia 8 de setembro. Desde então, o total de registros confirmados permanece em 875.

Ainda de acordo com a plataforma, nos últimos três meses, a cidade contabilizou apenas quatro novos casos de Covid-19. No mesmo período, um óbito foi registrado em decorrência da doença. A estabilidade nos indicadores coincide com a dianteira no processo de vacinação. Em 27 de junho último, a cidade atingiu o percentual máximo de imunização, com pelo menos uma dose, entre os adultos maiores de 18 anos. Dos 5.073 habitantes, 4.607 receberam a primeira aplicação, abrindo caminhos para a mitigação dos indicadores da pandemia.

Até a noite desta segunda-feira, 11, o total de vacinados com a segunda dose já chegava a 4.500, correspondente a mais de 97% do total de vacinados com a D1. Os números estão disponíveis na ferramenta Vacinômetro, da Sesa, que monitora os indicadores da vacinação contra a Covid-19 nos 184 municípios cearenses.

Por ter sido a primeira cidade a vacinar toda a população adulta na campanha de imunização, Guaramiranga foi escolhida pelo Governo do Estado para sediar o primeiro evento-teste da pandemia com presença de público. Com participação limitada a 200 pessoas, o Festival de Jazz & Blues, realizado no dia 17 de setembro, impôs um rigoroso protocolo sanitário aos participantes e funcionários envolvidos. Entre as exigência, o “passaporte de vacinação”, uso de máscaras cirúrgicas e teste negativo para Covid-19 com validade de pelo menos 24 horas.

Passados 23 dias do evento, a Sesa informou, nesta segunda-feira, que nenhum caso de Covid-19 foi registrado entre os participantes. Segundo a pasta, houve 45 suspeitas, mas todas foram descartadas. O público foi monitorado por técnicos da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde (Covep) nos 14 dias subsequentes ao evento. De acordo com a Sesa, os resultados mensurados nos eventos-testes servirão como parâmetros para a possível autorização da volta dos grandes eventos no Estado, como o Réveillon e o carnaval.

Confira o protocolo sanitário adotado no Festival de Jazz e Blues, primeiro evento-teste do Ceará:



Vacina

Comprovar, com o cartão de vacinação, ter recebido as duas doses ou a dose única da vacina contra Covid-19.



Teste

Testagem obrigatória realizada em locais determinados pela produção do evento e Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).



Acesso

Os testes de Covid-19 foram realizados entre 48h e 24h antes do show. Com o resultado negativo, os participantes receberam um QR com permissão de acesso ao local do evento.



Monitoramento

Todo o público precisou fornecer suas informações pessoais (nome completo, data de nascimento, telefone, CPF e email) e assinar um termo de consentimento, concordando com monitoramento e, caso necessário, nova testagem, pela Sesa, até 21 dias após o evento.



Alimentação

Foi proibida a entrada de pessoas com alimentos ou bebidas para consumo interno.



Máscara

Exigência de máscara cirúrgica (N95 ou PFF2) para todos os participantes, trabalhadores, imprensa e artistas que se apresentaram no evento.



