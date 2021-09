Fechado desde 2011, Teatro Municipal de Guaramiranga passa por restauração de infraestrutura

O município de Guaramiranga celebra os resultados da entrega da primeira etapa da obra no Teatro Municipal de Guaramiranga. Neste sábado, 18, o canteiro de obras do Teatro Municipal recebeu a boa notícia com apresentação de artistas e presença do público para acompanhar os músicos. O Teatro é símbolo cultural para o município. No entanto, o equipamento está fechado desde o ano de 2011. A expectativa é que a obra seja entregue no final de 2023.

“Essas são etapas fundamentais para o projeto, porque através delas nós sabíamos se poderíamos ou não continuar com a obra. Havia um grau de comprometimento na infraestrutura da edificação. Esse comprometimento foi resolvido nesta etapa”, informa Nilde Ferreira, coordenadora do projeto de revitalização do Teatro.



Nilde Ferreira, coordenadora do projeto de revitalização do Teatro Municipal de Guaramiranga (Foto: Aurélio Alves/O POVO)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O projeto "Revitalização do Teatro Municipal de Guaramiranga" é realizado pela Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA), com apoio da Secretaria da Cultura do Ceará, por meio de recursos do Edital Mecenas do Ceará, e da Enel Ceará.

A etapa em realização inclui restauro das fundações e reforma estrutural de paredes, piso, coberta e bases de infraestrutura hidráulica e elétrica. Após a obra de restauro, o Teatro receberá equipamento de som e luz para o palco, mobiliário de plateia, camarim e sinalização.

A Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga, Comitê Gestor do Teatro Municipal, representantes da Enel, Secretaria de Cultura do Ceará e Quitanda Soluções Criativas também lançaram o Programa Cidade das Artes, propondo ocupações programadas até o mês de dezembro deste ano, com atividades culturais em alguns espaços do teatro ainda em obras.

LEIA MAIS | Facebook anuncia parceria com O POVO e outros veículos para apoiar jornalismo no Brasil

+ Escolas, futebol, restaurantes e condomínios: o que muda no novo decreto no Ceará

A coordenadora do projeto de revitalização conta que já foram garantidos R$ 1,1 milhão para a realização da obra, mas são necessários pelo menos 2 milhões para conclusão da etapa de infraestrutura. A expectativa é que todo o valor da obra custe R$ 5 milhões.



“Os recursos vêm do edital Mecenas. Estamos confiantes que o Governo do Estado possa direcionar recursos do tesouro para a obra e vamos apresentar projetos para o Pronac (Programa Nacional de Incentivo à Cultura) para captar recursos da Lei Rouanet”, relata Nilde



O Teatro está localizado no Centro de Guaramiranga, na Rua Joaquim Alves Nogueira, teve a construção iniciada em 1998 e passou a ser utilizado já no ano de 1999 para realização do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga (FNT).

- Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags