Jovem grávida é morta a tiros em Granja, interior do Ceará

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce), foram acionadas para atender a ocorrência de feminicídio

Uma jovem de 18 anos foi morta a tiros em uma casa no bairro Campo de Aviação, no município de Granja, no interior do Ceará, na tarde do último domingo, 8. A mulher estava grávida de três meses e veio a óbito no local.

Ana Ingrid Messias Mendes foi atacada na casa onde morava.

